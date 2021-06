Segers: herstelbeleid en coalitievorming niet door elkaar laten lopen

De ChristenUnie vindt dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen de vraag hoe het nu verder moet met het herstelbeleid na de coronacrisis en de vraag wie met wie gaat regeren. Dat zei partijleider Segers na een gesprek met informateur Hamer. Hij werd door de informateur ontvangen, tegelijk met VVD-voorman Rutte en D66-leider Kaag.

Segers wil graag meepraten over het herstelbeleid. Volgens hem moet het demissionaire kabinet het voortouw nemen en daarover met meer partijen in de Kamer overleggen. "Laat wie met wie gaat daar nou niet doorheen lopen", voegde hij eraan toe.

Geen snel scenario met ChristenUnie

Segers herhaalde dat de zwaarste verantwoordelijkheid voor de vorming van een nieuw kabinet bij de grootste partijen ligt. Hij ziet geen "snel scenario waarin de ChristenUnie opdoemt als gesprekspartner".

Segers hoopt dat Hamer snel met een advies komt welke partijen met elkaar gaan onderhandelen en daarbij opties afstreept. "We blijven toch een beetje in rondjes draaien", zei hij. VVD-leider Rutte wilde na zijn gesprek weinig meer kwijt dan dat het ingewikkeld is.

Nog deze week verslag ?

De informateur praat deze week in steeds wisselende groepen met partijleiders. Vanmiddag ontvangt ze Rutte nog een keer, dan samen met de leiders van PvdA en GroenLinks, Ploumen en Klaver. Het is de bedoeling dat ze uiterlijk zondag verslag uitbrengt over haar werkzaamheden.

Deel van haar opdracht is ook om te onderzoeken welke partijen willen gaan onderhandelen over een coalitie. In Den Haag wordt er rekening mee gehouden dat Hamer eind deze week nog niet klaar zal zijn. Het lijkt erop dat voor de formatie nog vijf tot zes partijen in het spel zijn: VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en Christenunie.