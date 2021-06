Nederlandse speurhonden gaan helpen met opsporing van jaguar-stropers

De honden gaan speuren naar jaguarresten, zegt Antoinette Sprenger van natuurorganisatie IUCN. Die internationale organisatie coördineert het project 'Operation Jaguar'. "Er wordt veel in gehandeld, tanden, huid en botten bijvoorbeeld. Dat is een bedreiging voor het bestaan van de jaguar."

Verboden sinds 1973

De speurhonden worden ingezet bij Zuid-Amerikaanse lucht- en zeehavens en andere logistieke plekken. "Daar snuffelen ze dan in de bagage van passagiers en ladingsruimtes. En als ze iets gevonden hebben, gaan ze braaf zitten."

Het speurwerk van de Nederlandse honden is in eerste instantie een soort demonstratie. "We laten de autoriteiten zien wat deze honden kunnen. Handel in jaguardelen is al sinds 1973 verboden en op deze manier kunnen de mensen die er in handelen worden opgepakt en vervolgd."