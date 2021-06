Grootste marineschip van Iran zinkt in Golf van Oman na brand

Het grootste schip van de Iraanse marine is vannacht gezonken in de Golf van Oman, nadat er aan boord brand was uitgebroken. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is, melden Iraanse media. Er zijn geen gewonden gevallen.

Het lukte niet het vuur op het schip onder controle te krijgen. De Kharg, genoemd naar het eiland in de Perzische Golf waar Iran de meeste olie oppompt, zonk in de buurt van de haven van Jask. Het schip was ruim 200 meter lang en werd onder meer gebruikt voor trainingen en om andere schepen te bevoorraden.

Op sociale media gaan foto's rond waarop te zien is hoe mariniers met zwemvesten aan het brandende schip verlaten, meldt persbureau AP. Ook worden foto's en video's gedeeld van het brandende schip waar dikke grijze en zwarte rookwolken vanaf komen.