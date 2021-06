Zeeuwse herdenkingsbossen bijna vol: 'Minder zware lading dan begraafplaats'

Het bos in Kapelle - Omroep Zeeland

Herdenkingsbossen - waar mensen een boom planten om stil te staan bij een overlijden, geboorte of bijvoorbeeld een huwelijk - zijn populair in Zeeland. In de provincie zijn drie van die bossen en ze staan inmiddels bijna vol met gedenkbomen. Staatsbosbeheer zoekt naar een nieuwe plek voor een bos, om aan de vraag te blijven voldoen. Mensen kiezen vaak voor gedenkplekken in herdenkingsbossen omdat ze minder beladen zijn dan begraafplaatsen, zegt Karel Leeftink van Staatsbosbeheer. "Als je naar een begraafplaats gaat of naar een muur met urnen, dan heeft dat een zwaardere lading dan een mooi open bos. Het is ook veel lichter, omdat het meer een park is dan een dichtgegroeid bos. Daarnaast herdenkt iedereen er verschillende dingen, niet alleen overledenen." Jubileum of geboorte Veel mensen planten ook een boom bij de viering van een jubileum of als er een kind geboren is. "Het bos is een plek waar mensen naartoe komen om iets te gedenken. Dat hoeft dus niet dramatisch te zijn."

Er is een bos van Staatsbosbeheer in Kapelle, eentje in Schuddebeurs en een in Dishoek. De laatste twee zijn al vol. Op de derde plek kunnen nog wat bomen bij. In totaal passen daar ongeveer 700 bomen. Een boom plaatsen kost 325 euro. Staatsbosbeheer onderhoudt de boom dan voor 15 jaar. Bij elke boom zit een bordje - allemaal in dezelfde vormgeving - waarop mensen een eigen tekst mogen laten zetten. Wie een boom wil planten, kan kiezen tussen een tamme kastanje, linde, beuk, eik, esdoorn, zwarte els en fladderiep.

Een paar jaar geleden werden in de bossen zo'n dertig bomen per jaar geplant. Nu zijn dat er jaarlijks zo'n 80, zegt Leeftink. "Ik zie het de afgelopen twee a drie jaar stijgen. Ook mensen van buiten Zeeland, die iets met de regio hebben, willen bomen planten bij ons." Een dag per jaar mag iedereen die een boom heeft gekocht, deze zelf komen planten in het bos. "Dat is vaak best emotioneel. Het is voor veel mensen een belangrijke dag. Sommigen nemen een bus as mee. Dat mag eigenlijk niet maar we staan het wel toe", zegt hij. "Ze vinden het mooi om as van de overledene in het plantengat te strooien of rond de boom. Het gebeurt ook wel eens dat opa en oma samen onder een boom belanden."

Quote We waren vrienden in het leven en ook nu nog Corry Vogels

Voor Corry Vogels uit Kloetinge is het bos bij Kapelle een fijne plek om naartoe te gaan, zegt ze tegen Omroep Zeeland. Er staan vier jonge bomen in een rij die voor haar van grote waarde zijn. Toen een goede vriendin ernstig ziek werd sprak ze de wens uit om een boom te krijgen in het bos. "Ze wilde graag dat er na haar overlijden een plekje was waar haar man naartoe kon en eventueel ook familie of vrienden. En dat er nog iets was wat aan haar herinnerde." Ze wilde tegelijkertijd ook een boom voor haar man, naast haar eigen boom.

De bomen van de vrienden op een rij - Omroep Zeeland