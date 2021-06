Uitgebrand schip met chemicaliën bij Sri Lanka verder op zee gesleept

Een uitgebrand containerschip met chemicaliën aan boord dreigt te zinken voor de kust van Sri Lanka. Slepers van het Nederlandse bedrijf Smit proberen het schip, de MV X-Press Pearl, nu verder de zee op te slepen. President Rajapaksa van Sri Lanka wil niet dat het schip vlak voor de kust en de haven van de hoofdstad Colombo voor verdere vervuiling zorgt.

De MV X-Press Pearl vervoerde 1486 containers met plastics en chemicaliën zoals salpeterzuur. Als gevolg van de brand aan boord is een groot deel van de lading in het water terechtgekomen. In een gebied van 80 kilometer langs de kust mag niet worden gevist vanwege het vervuilde zeewater. De nabijgelegen stranden liggen vol met kleine stukjes plastic.

Gisteren zijn militairen ingezet om de stranden schoon te maken, terwijl er nog werd geprobeerd het schip op zee te blussen: