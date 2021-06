De Boer maakt rugnummers bekend: Stekelenburg krijgt nummer 1

De KNVB heeft de rugnummers van de 26 spelers van het Nederlands elftal voor het Europees kampioenschap voetbal bekendgemaakt. Doelman Maarten Stekelenburg speelt het toernooi met nummer 1 op zijn rug.

Hoewel bondscoach Frank de Boer nog geen keuze heeft gemaakt wat betreft zijn eerst keeper, duidt dit wel op een signaal dat voordelig voor Stekelenburg kan uitpakken.

Gisteren maakte De Boer bekend dat hij Jasper Cillessen niet meeneemt naar het EK. De doelman van Valencia testte vorige week positief op corona en zit sindsdien thuis in quarantaine. De bondscoach vindt het een te groot risico om hem mee te nemen naar de Europese eindronde.

Joël Veltman (2), Matthijs de Ligt (3), Nathan Aké (4), Owen Wijndal (5), Stefan de Vrij (6), Steven Berghuis (7), Georginio Wijnaldum (8), Luuk de Jong (9), Memphis Depay (10) en Quincy Promes (11) kregen ook een laag rugnummer van de bondscoach.

Marten de Roon kreeg rugnummer 15, Daley Blind 17 en Frenkie de Jong 21.

Twee oefenduels

Oranje speelt vanavond de eerste van twee oefenduels richting het Europees kampioenschap. Schotland is in het Portugese Faro vanaf 20.45 uur de tegenstander. Komende zondag oefent Nederland in Enschede tegen Georgië (aftrap 18.00 uur).

Het EK begint voor Oranje op zondag 13 juni met de groepswedstrijd tegen Oekraïne (aftrap 21.00 uur).

Bekijk via de onderstaande tweet het volledige overzicht van de rugnummers van de EK-selectie van het Nederlands elftal: