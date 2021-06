Dervisoglu en Kökcü met Turkije naar het EK

De in Nederland geboren voetballers Halil Dervisoglu en Orkun Kökcü zijn door de Turkse bondscoach Senol Günes opgenomen in de EK-selectie.

Halil Dervisoglu, geboren in Rotterdam, brak door bij Sparta en maakte in januari 2020 de overstap naar Brentford FC. Na een niet al te succesvolle verhuurperiode bij FC Twente in de eerst helft van dit seizoen speelde hij het afgelopen halfjaar bij Galatasaray.

De 21-jarige aanvaller debuteerde vorige week voor het nationale team van Turkije tegen Azerbeidzjan. Die wedstrijd werd met 2-1 gewonnen. Hij luisterde zijn debuut op met een treffer. Afgelopen maandag speelde hij zijn tweede interland tegen Guinee (0-0).