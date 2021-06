KNVB komt met open brief: 'We zijn allemaal oranje'

De brief is een statement van de KNVB ondertekend door de Nederlandse profclubs en de profcompetities, de sportpers, BN'ers als Barbara en Frits Barend en Carlo Boszhard, verschillende anti-racismestichtingen en de KNVB.

In het AD staat vanochtend een paginagrote open brief gericht aan de Nederlandse voetbalelftallen die gaan spelen op het EK, de Olympische Spelen en het EK zaalvoetbal. Die teams zijn een voorbeeld, is de boodschap.

De brief is volgens Houssin Bezzai, programmamanager Racisme bij de KNVB, bedoeld om te verbinden. "We willen iedereen laten zien dat voetbal verbindt, dat we één zijn. De uiterlijke verschillen die we hebben maken niet uit, we zijn allemaal oranje. Ik wilde Van Basten zijn vroeger. Daar gaat het om, dat je onderdeel wilt zijn van dat mooie oranje."

De timing van de open brief heeft te maken met de sportzomer die op het punt van beginnen staat met onder meer het EK Voetbal. "Het was een lastig jaar, stadions waren leeg, amateurvelden waren leeg. Met het EK op komst vonden we het een geschikt moment om hier mee te komen", zegt Bezzai.

In gesprek met Facebook

In april besloot een deel van de sportwereld, waaronder alle profclubs in Engeland, sociale media te boycotten om stelling te nemen tegen online haat en racisme.

De KNVB koos voor een andere aanpak om dit tegen te gaan, zegt Bezzai. "We hadden een andere lijn, We zijn in gesprek met Facebook, want in Nederland gebeurt het ook. We zijn aan het kijken hoe we dit in toekomst tegen kunnen gaan, door bijvoorbeeld mensen op te sporen als ze onwenselijke zaken roepen."

En wat als er op het EK racistische spreekkoren te horen zijn bij een wedstrijd van Oranje? "Daar is een protocol voor. Dan kan de wedstrijd worden stilgelegd of zelfs worden gestaakt. Het elftal kan van het veld lopen, maar ik hoop en denk dat het niet gebeurt, al sluiten we niks uit."