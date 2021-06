Brazilië presenteert speelsteden voor Copa América, stadions blijven wel leeg

Het toernooi om de Copa América kan deze maand gewoon in Brazilië worden gespeeld. President Jair Bolsonaro vertelde dat ondanks de heftige protesten tegen het evenement vijf gouverneurs bereid zijn gevonden wedstrijden in hun staten te organiseren.

Elf dagen voor aanvang van het toernooi is nog niet bekend in welke stadions er precies gespeeld gaat worden, maar de speelsteden zijn in elk geval Rio de Janeiro, Brasilia, Cuiabá en Goiânia. Vanwege de coronapandemie gelden er wel strenge protocollen, zo blijven de stadions leeg.

Brazilië heeft na de Verenigde Staten de meeste coronadoden, ruim 460.000. En volgens de experts is de ellende voorlopig ook nog niet voorbij.

Een slecht signaal

Gouverneur João Doria liet daarom geen wedstrijden toe in São Paulo, de staat die over de modernste infrastructuur van Brazilië beschikt. Doria liet in een verklaring weten dat wetenschappers hebben aangetoond dat het houden van het toernooi op dit moment een slecht signaal zou zijn in de strijd tegen het virus.

President Jair Bolsonaro voelt meer dan genoeg steun voor het toernooi vanuit de politiek: