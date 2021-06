Atletiekbond wijst Choukoud en Van Nunen aan voor olympische marathon

Abdi Nageeye, Khalid Choukoud, Bart van Nunen, Jill Holterman en Andrea Deelstra zullen Nederland vertegenwoordigen op de olympische marathon in Sapporo. Technisch directeur Ad Roskam maakte vanochtend de selectie voor de olympische marathon bekend.

Maar liefst zes Nederlandse mannen hadden aan de limiet voldaan. Abdi Nageeye werd als snelste van de seizoensranglijst automatisch geselecteerd. De twee overige startplaatsen waren aanwijsplaatsen. Choukoud liep dit jaar in Siena 2.09.55, een dik persoonlijk record. Van Nunen had goede papieren met een tijd van 2.10.14.

Butter reserve

Michel Butter is bij de mannen aangewezen als reserve. Butter keerde nadat hij gestopt was plotseling terug en noteerde in Enschede dit jaar 2.10.30.

Björn Koreman en Frank Futselaar kregen geen olympisch ticket.

De olympische marathon vindt plaats op 7 en 8 augustus in Sapporo Odori park in Japan. Op zaterdag 7 augustus om 07.00 uur plaatselijke tijd starten de vrouwen. Een dag later is het om 07.00 uur de beurt aan de mannen.