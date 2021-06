Moderna gaat vaccins in Nederland produceren • CBG: geen 2e prik AstraZeneca bij riskante bijwerking

De Amerikaanse farmaceut Moderna gaat in het vierde kwartaal vaccins produceren in Geleen in Limburg. Er wordt een productielijn gemaakt in de fabriek van de Zwitserse medicijnfabrikant Lonza.

Moderna verwacht daar 300 miljoen doses per jaar te kunnen fabriceren. Eerder kondigde het bedrijf aan ook vaccins in Spanje te gaan maken. In totaal kunnen er dan 600 miljoen doses per jaar van de twee productiebanden rollen. De farmaceut verwacht tegen het einde van het jaar op beide locaties operationeel te zijn.

"We danken onze productiepartners voor hun werk en hun inzet en zijn er trots op voort te bouwen op de sterke basis die we hebben gelegd met Lonza om onze productiecapaciteiten in Europa verder te vergroten", zegt Moderna-topman Juan Andres.