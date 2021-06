Kwartaalomzet Zoom verdrievoudigd • Helft Nederlanders heeft antistoffen

Vietnam heropent zijn vliegvelden in Hanoi en Ho Chi Minh-stad voor internationale vluchten. Vliegverkeer uit andere landen werd stilgelegd nadat het aantal corona-infecties in het land sterk was opgelopen. Mogelijk heeft dat te maken met een nieuwe variant van het coronavirus, maar dat is nog niet zeker. Vietnam was juist een van de landen die de pandemie tot voor kort het best wisten te beperken.

Internationale vluchten werden maandag opgeschort. Aanvankelijk zou dat voor zeker een week zijn. Waarom ervoor gekozen is nu alweer internationaal vliegverkeer toe te staan, is niet bekendgemaakt.