Harlingen heeft primeur met 'prikbus' • Kwartaalomzet Zoom verdrievoudigd

Harlingen is de eerste plek in Nederland waar mensen zich in een bus kunnen laten vaccineren, meldt Omrop Fryslân. Naast de acht vaste priklocaties in Friesland gaat een vaccinatiebus door de provincie rijden. Zo kunnen 65-plussers die niet naar een vaste locatie kunnen reizen toch worden ingeënt.

"We hebben de primeur van Nederland", zegt burgemeester Ina Sjerps. "De bus is een goed idee voor mensen die minder mobiel zijn. Zo moeten de Harlingers naar Franeker, maar nu kunnen ze zich dichtbij huis laten vaccineren."

In de bus kunnen zo'n 90 prikken per dag worden gezet. Dat kan zonder afspraak, maar de uitnodiging van het RIVM en een legitimatiebewijs moeten wel worden getoond.