De Jonge: Janssen-afspraak mag verzet worden • Moderna gaat vaccins in Nederland produceren

Nederland kent nog te weinig gevallen van de Indiase variant om conclusies te trekken over de risico's van die variant van het coronavirus. In het Verenigd Koninkrijk, waar de besmettingsdruk de laagste is in Europa, is er sinds kort weer sprake van een lichte opleving van de epidemie.

Deze variant blijkt nog besmettelijker dan de Britse en wordt daar steeds dominanter. Maar de ervaringen in Duitsland en Denemarken leveren juist weer een "milder beeld" op.

Dat zei Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektenbestrijding van het RIVM, vanmiddag in een briefing in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel is op dit moment 95 procent van de besmettingen in Nederland terug te voeren op de Britse variant en wordt de Indiase variant nog nauwelijks aangetroffen.

Dat betekent volgens Van Dissel niet dat er geen reden is voor zorg: Brits onderzoek lijkt erop te wijzen dat mensen na de eerste vaccinatie minder goed beschermd zijn tegen de Indiase dan tegen de Britse variant. Na de tweede injectie is dat verschil aanzienlijk kleiner, maar een gering onderscheid is er ook dan nog altijd.