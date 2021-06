2602 nieuwe besmettingen • Tientallen mensen bij priklocatie Boxmeer naar huis

Tientallen mensen die voor een vaccinatie-afspraak naar de GGD-locatie in Boxmeer waren gekomen, zijn onterecht naar huis gestuurd vanwege onduidelijkheid rond het Janssen-vaccin. Het gaat om maximaal zestig mensen uit de Janssen-doelgroep, aan wie werd gevraagd een uur later terug te komen of een nieuwe afspraak te maken.

Eerder vandaag adviseerde de Gezondheidsraad om de groepen die nog moeten worden uitgenodigd, niet te prikken met Janssen. Het kabinet nam dat advies even later over. "Het was een uur even onduidelijk en daarom heeft de verantwoordelijke op locatie besloten iedereen naar huis te sturen", zegt een woordvoerder van de GGD Hart voor Brabant tegen Omroep Brabant.

De overkoepelende GGD GHOR erkent dat het besluit tot "wat verwarring" heeft geleid in Boxmeer, maar zegt niet te weten of dat op andere locaties ook is gebeurd. "Ze hebben naar eer en geweten gehandeld in afwachting van het besluit", stelt een woordvoerder.

Alle medewerkers zijn nu goed geïnformeerd en de mensen met een afspraak worden teruggebeld. "Iedereen die een afspraak heeft staan, mag zelf kiezen om gewoon geprikt te worden of om een nieuwe afspraak te maken voor een vaccinatie met Pfizer of Moderna", zegt de GGD Hart voor Brabant. Iedereen die is geboren in 1982 en latere jaren krijgt volgens het nieuwe kabinetsbesluit alleen het Pfizer- of Moderna-vaccin aangeboden.

Geen Janssen-vaccin meer voor mensen onder de 44 jaar