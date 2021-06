Wekdienst 2/6: NS komt met nieuwe dubbeldekker • Einde premierschap Netanyahu?

Wekdienst dubbeldekker - ANP

Goedemorgen! Vandaag onthult de NS de vernieuwde dubbeldekker die we de komende twintig jaar op het spoor gaan zien. En het Nederlands elftal speelt een eerste oefenwedstrijd voor het EK.

We beginnen met het weer: vandaag is het opnieuw vrij zonnig. Later op de dag is in het zuiden kans op een lokale bui. De temperatuur stijgt naar 21 graden op de Wadden en naar lokaal 29 in Brabant en Limburg.



Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De NS presenteert in Haarlem de gemoderniseerde dubbeldekker. Die gaat op de drukste trajecten van Nederland rijden, zoals tussen Amsterdam en Maastricht. De komende twee jaar worden 45 bestaande dubbeldekkertreinen aan de binnen- en buitenkant vernieuwd.

Het is de laatste dag voor de Israëlische oppositieleider Lapid om een coalitie te formeren. Als dat lukt, zou dat het einde betekenen voor het premierschap van Netanyahu, die al sinds 2009 het land bestuurt.

In de aanloop naar het EK Voetbal speelt Oranje de eerste oefenwedstrijd tegen Schotland. Het duel met voorbeschouwing is vanaf 20.15 uur live te volgen op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO 3. Wat heb je gemist? Justitie looft een beloning uit van 10.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van een aantal verdachten van een reeks gewelddadige overvallen op vermogende Nederlanders. De politie hield begin december 2020 bij diverse invallen acht mannen aan. Zij worden er van verdacht betrokken te zijn geweest bij onder meer de mislukte overval op voetbalanalist René van der Gijp in Dordrecht en de gewapende woningoverval in Uden op YouTube-ster Nikkie de Jager. De Jager werd vorig jaar augustus in haar huis beroofd, vastgebonden en geslagen met een vuurwapen. Een paar maanden daarvoor hadden drie gemaskerde mannen met slaghamers op de auto van Van der Gijp geslagen toen hij thuiskwam van een tv-uitzending. Ze vluchtten uiteindelijk zonder buit. Van der Gijp dankte dit aan zijn auto met gepantserde ramen. In het programma Opsporing Verzocht meldde de politie nog op zoek te zijn naar één verdachte die betrokken was bij overvallen in Dordrecht, Ridderkerk en Uden. "Bij die zaken is er veel geweld gebruikt", zegt een woordvoerder tegen Rijnmond.

Ander nieuws uit de nacht: Brand die vier woningen in Zwaag zwaar beschadigde onder controle: Rond 02.30 uur werd de brandweer opgeroepen vanwege een brandende auto onder een carport.

Zeker 23 migranten verdronken in Middellandse Zee: De migranten waren onderweg van Libië naar Italië toen hun boot zonk.

'Criminelen uit Rusland achter cyberaanval op grote vleesverwerker': De VS heeft inmiddels contact gezocht met de Russische regering over de kwestie, waar volgens een Witte Huis-woordvoerder de boodschap overgedragen is dat "degelijke landen geen ransomware-criminelen huisvesten".

Biden zet voorlopige streep door vergunningen voor olie- en gasboringen Alaska: Inheemse groepen en milieuactivisten waren al rechtszaken begonnen, omdat volgens hen het afgeven van de vergunningen in het afgelegen Arctic National Wildlife Refuge was gebaseerd op gebrekkige milieuanalyses. En dan nog even dit: Het kleurensysteem dat de Jostiband al jaren gebruikt om muziek te lezen is sinds gisteren voor iedereen beschikbaar. Er is een kleurenmuziekboek en een online platform. Orkestleider Lyan Verburg: "We gaan uit van het gewone muzieknotatieschrift, maar daaronder hebben we kleuren aangebracht. Dus we hebben elke noot een kleur gegeven."

Zo maakt de Jostiband muziek: 'Heel makkelijk, alleen moet je goed luisteren'