Oranje treft nieuwe generatie Schotten, trots land terug op hoogste podium

Aanvoerder Andy Robertson na zijn strafschop tegen Israel op Hampden Park op 8 oktober 2020 - AFP

De ontlading was groot in Schotland, toen eind vorig jaar eindelijk weer eens kwalificatie werd afgedwongen voor een eindtoernooi. Eindelijk, na 23 jaar. Grotendeels te danken aan de nieuwe opzet van de kwalificatie, waarin ploegen door goede resultaten in de Nations League aanspraak maken op een herkansing.

De vriendschappelijke ontmoeting tussen Oranje en Schotland is vanavond vanaf 20.15 uur rechtstreeks te volgen bij NOS Studio Sport op NPO 3 en NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Ook op NOS.nl en de NOS-app is het duel in Portugal te zien.

In de eigenlijke EK-kwalificatiepoule werd Schotland derde, op grote afstand achter groepswinnaar België en nummer twee Rusland. Kansloos derde, want Schotland verloor alle onderlinge duels van deze twee landen. Maar in de play-offs zat het de Schotten mee met twee gewonnen penaltyseries, na remises tegen Israël en Servië. 'The Tartan Army', vernoemd naar de kenmerkende Schotse ruit, is terug op het hoogste podium. Rijke historie Van 1974 tot en met 1990 was Schotland actief op vijf achtereenvolgende wereldkampioenschappen, bovendien toen het toernooi nog veel kleinschaliger was dan tegenwoordig. Ook op de EK's van 1992 en 1996 waren de Schotten van de partij.

Craig Burley, laatste doelpuntenmaker van Schotland op een groot toernooi - ANP

De laatste goal op een groot toernooi werd gemaakt door Craig Burley, een middenvelder zonder voortanden. Hoewel hij er heldhaftig uitzag, iconisch voor de gepassioneerde manier van spelen van de Schotten, ontkrachtte Burley zijn heldenverhaal door te bekennen dat hij die twee tanden was verloren door een nogal onbeholpen eigen actie tijdens een training. Bekende spelers In het verleden brachten de Schotten grote namen voor, maar die zullen de jongere lezers waarschijnlijk weinig zeggen. Zo was de inmiddels 80-jarige Denis Law was een grootheid bij Manchester United en maakten spelers als Graeme Souness en Kenny Dalglish furore in het shirt van Liverpool.

Kenny Dalglish in actie namens Liverpool - ProShots

Aan het begin van deze eeuw was oud-international Scott Booth succesvol in Nederland door met FC Twente de KNVB-beker te winnen. De spits, die ook nog even voor FC Utrecht en Vitesse speelde, is nu werkzaam als trainer van topclub Glasgow City bij de vrouwen en analist op de televisie. Sir Alex Ferguson De Schot met de grootste successen in het internationale voetbal is Sir Alex Ferguson, die een half voetballeven actief was als manager van het grote Manchester United en daar bijna elke denkbare prijs wist te winnen. Ferguson was daarvoor ook nog even bondscoach van de Schotten en stond zelfs aan het roer toen de nationale ploeg roemloos ten onder gingen in de groepsfase van het WK in 1986. Ferguson was doorgeschoven vanuit zijn rol als assistent nadat zijn voorganger Jock Stein kort na een interland was overleden. Na het teleurstellende wereldkampioenschap stapte hij op, om niet veel later in Manchester aan de slag te gaan.

Steve Clarke (rechts) als assistent van manager Ruud Gullit bij Newcastle United. Sir Alex Ferguson kijkt op zijn horloge - GettyImages

De huidige bondcoach van Schotland is Steve Clarke, een verdediger die nog samen met Ruud Gullit bij Chelsea speelde en fungeerde als rechterhand van de Nederlander tijdens een van diens eerste trainersklussen bij Newcastle United. Nieuwe generatie Het Schotse voetbal is deze eeuw enorm in verval geraakt, met als dieptepunt een 86ste plek op de FIFA-ranking. Maar aan de hand van een nieuwe generatie is het team aan het opkrabbelen. Schotland heeft een relatief jong elftal tijdens het komende EK, met sterren als Andrew Robertson (Liverpool), Kieran Tierney (Arsenal), Scott McTominay (Manchester United), John McGinn (Aston Villa) en Ché Adams (Southampton). Wel allemaal spelers die hun brood verdienen bij gerenommeerde clubs in de Premier League, de sterkste competitie ter wereld. Keepersprobleem Hoewel de toekomst van het elftal er goed uitziet, kampt Schotland wel met een serieus keepersprobleem.

Penalty-held David Marshall - ANP

De 33-jarige John McLaughlin is reservekeeper bij Rangers FC, de drie jaar oudere jarige David Marshall ontliep maar net degradatie naar het derde niveau met het Engelse Derby County. Reden voor Graig Gordon (Celtic), die dit jaar 39 wordt, zich weer beschikbaar te stellen voor de nationale ploeg. Maar uitgerekend een dubbele heldenrol van een van die keepers zorgde er uiteindelijk voor dat Schotland zich voor het EK-plaatste, want Marshall werd zowel in de halve finale tegen Israël als de eindstrijd tegen Servië de held in de gewonnen penaltyserie. Memorabele ontmoetingen Nederland en Schotland spelen voor de negentiende keer tegen elkaar, met in het verleden ook een paar confrontaties op het hoogste podium. In 1978 waren de Schotten met 3-2 te sterk op het WK, in 1992 won Nederland tijdens de groepsfase van het Europees kampioenschap door een doelpunt van Dennis Bergkamp. Vier jaar later bleef het onderonsje doelpuntloos tijdens de laatste EK-deelname van de Schotten. In november 2003 streden Nederland en Schotland in de play-offs voor een plek op het Europees kampioenschap in Portugal. Na de 1-0 nederlaag in Glasgow verzekerde Oranje zich een paar dagen later aan de hand van de ontketende tiener Wesley Sneijder van het ticket door de return met liefst 6-0 te winnen.

Wesley Sneijder en Edgar Davids vieren een goal tegen Schotland in 2003 - ProShots