'Kind in nood wacht gemiddeld tien maanden op hulp'

Kinderen in nood die hulp van de jeugdzorg nodig hebben, moeten daar gemiddeld tien maanden op wachten. Dat zegt Het Vergeten Kind, een stichting die zich inzet voor kinderen die zijn verwaarloosd of mishandeld.

Dat de wachttijden in de jeugdzorg lang zijn is bekend, hoelang precies niet omdat wachtlijsten bij verschillende instanties anders worden geregistreerd.

Gevaarlijk lang

Het Vergeten Kind sprak met 21 kinderen en 120 hulpverleners. Op basis daarvan komt de stichting op gemiddeld 44 weken, oftewel zo'n tien maanden, uit.

Dat is gevaarlijk lang, zegt de stichting, want voor kinderen met psychische problemen en kinderen die in een instabiele thuissituatie opgroeien heeft lang wachten op hulp grote gevolgen: "Bestaande problemen verergeren, de spanning in het gezin loopt op, kinderen vallen uit op school en vereenzamen".

Dat de wachttijden lang zijn, heeft meerdere oorzaken, zegt de stichting. Het aantal kinderen met ingewikkelde problemen neemt toe, gemeenten en zorgaanbieders krijgen te weinig geld en zijn ook veel tijd kwijt aan administratieve taken.

613 miljoen

Eind april liet demissionair staatssecretaris Blokhuis weten dat er 613 miljoen vrijkomt om de problemen in de jeugdzorg aan te pakken. Met het geld kunnen de wachttijden in de jeugd-ggz worden aangepakt en kan de crisiscapaciteit worden uitgebreid, zei hij.

Geld is niet de oplossing, stelt Het Vergeten Kind. De stichting redeneert dat wachttijden alleen verdwijnen als de oorzaken structureel worden aangepakt. Dat kan onder meer door meer plekken voor uit huis geplaatste kinderen vrij te houden.

De stichting geeft de organisatie van IC-plekken in ziekenhuizen als voorbeeld. Gemeenten zouden ruim voldoende woonplekken voor deze kinderen moeten inkopen, of ze nou bezet worden of niet. "Pas dan kunnen kinderen, op maat, de hulp krijgen die ze nodig hebben."