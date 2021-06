Brand die vier woningen in Zwaag zwaar beschadigde onder controle

De uitslaande brand die in het Noord-Hollandse Zwaag vier woningen zwaar beschadigde, is onder controle. Dat meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord.

Rond 02.30 uur werd de brandweer opgeroepen vanwege een brandende auto onder een carport.

Van daaruit is het vuur overgeslagen op de rijtjeswoningen. Acht woningen in de rij werden ontruimd. Alle bewoners konden op tijd hun huis uitkomen en zijn opgevangen in een nabijgelegen hotel, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.

De veiligheidsregio waarschuwt op Twitter omwonenden de ramen en deuren te sluiten vanwege de rookontwikkeling bij het nablussen.