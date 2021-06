Biden zet voorlopige streep door vergunningen voor olie- en gasboringen Alaska

De Amerikaanse president Biden heeft vergunningen om te boren naar olie en gas in een natuurreservaat in de staat Alaska opgeschort.

Daarmee zet hij een voorlopige streep door een omstreden besluit van zijn voorganger Trump, die in de laatste dagen van zijn presidentschap in januari de vergunningen nog verkocht.

Inheemse groepen en milieuactivisten waren al rechtszaken begonnen, omdat volgens hen het afgeven van de vergunningen in het afgelegen Arctic National Wildlife Refuge was gebaseerd op gebrekkige milieuanalyses.

Gina McCarthy, klimaatadviseur van het Witte Huis, was verheugd met Bidens besluit. "Anders had het karakter van deze speciale plek voor altijd veranderd kunnen worden."

'Flagrante federale overtreding'

Alaska is er minder over te spreken. De staat hoopte met de vergunningen, die het voor een deel zelf opkocht, de eigen economie een duw te geven. "Onze vergunningen zijn geldig en kunnen niet afgenomen worden door de federale overheid", zei gouverneur Mike Dunleavy in een verklaring.

"Ik ben tegen deze aanval op de economie van Alaska en zal alle middelen gebruiken om deze flagrante federale fout ongedaan te maken."

Biden kondigde al in zijn campagne voor het presidentschap aan het Arctic National Wildlife Refuge in het noordoosten van de staat te willen beschermen. In het reservaat leven onder meer ijsberen, rendieren en trekvogels.

Vanwege de gevoeligheden rond de vergunningen deden grote olie- en gasbedrijven al niet mee aan de veiling in januari.