Ook na vijf maanden zonder NBA blijft James wedstrijden beslissen

Utah Jazz versloeg New Orleans Pelicans met twee punten verschil (104-106) en Los Angeles Lakers deed hetzelfde in de topper met stadsgenoot Los Angeles Clippers (103-101). De wedstrijden werden gespeeld zonder publiek en met schermen waar supporters op te zien waren.

Na bijna vijf maanden zonder officiële wedstrijden is er in Orlando begonnen aan het restant van het NBA-seizoen. Op de eerste wedstrijddag sinds het stopzetten van de competitie wegens de coronapandemie stonden er twee duels op het programma.

De teams spelen de komende tijd eerst acht reguliere wedstrijden. Daarna is duidelijk wie er naar de play-offs gaan om het NBA-kampioenschap. Die staan voor 17 augustus gepland en de finale is op 30 september.

In Orlando zitten de 22 teams die nog kans maken op de play-offs al sinds juni afgesloten van de buitenwereld bij elkaar op de ESPN Sport Campus bij Disney World.

Ondanks de lange pauze in het Amerikaanse basketbal, deed LeBron James wat hij al zo vaak in zijn carrière heeft gedaan, een wedstrijd beslissen.

Bij de Lakers, lijstaanvoerder in de Western Conference, was hij uiteindelijk goed voor 16 punten en 11 rebounds, maar zijn belangrijkste wapenfeit kwam in de slotfase van het duel.

De Clippers, nummer twee in de Western Conference, kwamen na een fraaie driepunter van forward Paul George dertig seconden voor tijd op 101-101.

Daarna kreeg James de bal in zijn handen. Hij miste zijn schot, pakte de rebound en wist al vliegend naar de ring alsnog te scoren. George probeerde in de slotseconde de wedstrijd alsnog in het voordeel van de Clippers te beslissen, maar dit keer ging zijn driepunter mis.