Zeker 23 migranten verdronken in Middellandse Zee

Voor de kust van Tunesië zijn zeker 23 migranten verdronken, meldt de Tunesische afdeling van de Rode Halve Maan. Volgens de hulporganisatie heeft de Tunesische marine zeventig migranten levend uit het water gehaald.

De migranten waren onderweg van Libië naar Italië toen hun boot zonk. Over hun leeftijd en land van herkomst is niets bekendgemaakt. De marine heeft ook 39 opvarenden gered van een andere boot die voor de kust in de problemen was gekomen.

De afgelopen weken zijn meer dan 120 migranten verdronken in de Middellandse Zee bij Tunesië. Door gunstige weersomstandigheden wagen meer mensen de oversteek vanuit Noord-Afrika naar Europa.