Biden herdenkt massamoord Tulsa: 'Gruwelijk onrecht dat niet begraven kan worden'

De Amerikaanse president Joe Biden heeft in Oklahoma de Tulsa race massacre herdacht. Bij de massamoord werden honderd jaar geleden zo'n 300 zwarte mannen, vrouwen en kinderen om het leven gebracht door een witte menigte. De golf van geweld die begon op 31 mei 1921 en na bijna een volledige dag eindigde op 1 juni was een van de gewelddadigste uitbraken van rassengeweld in de VS. Biden was de eerste zittende Amerikaanse president die voor de herdenking de wijk Greenwood bezocht, waar het raciale geweld plaatsvond. Greenwood was honderd jaar geleden een florerende Afro-Amerikaanse wijk. Biden sprak in Tulsa met drie mensen die de massamoord hadden overleefd. "Het was een bloedbad", zei hij tegen Viola Fletcher, Hughes Van Ellis en Lessie Benningfield, overlevenden van 101 tot 107 jaar oud. "Er is onrecht dat zo gruwelijk is, zo verschrikkelijk, dat het niet begraven kan worden, hoezeer je het ook probeert." Volgens Biden is de massamoord te lang onbesproken gebleven:

"De hel brak los", zei Biden, die naast de "slachting" ook sprak over de bombardementen en verwoeste kerken. In zijn toespraak prees hij de moed van overlevenden en nabestaanden om de traumatische verhalen te vertellen. De president toonde begrip voor de pijn bij de vele families voor wie gerechtigheid is uitgebleven. Ook ging Biden in op de rol van de racistische Ku Klux Klan, waarmee witte politici en functionarissen hun haat tegen zwarten verspreidden.

De massamoord vond plaats in een van de rijkste zwarte buurten in Amerika: Greenwood, ook wel Black Wall Street genoemd. De directe aanleiding voor het geweld was een zwarte jongeman die werd beschuldigd van een aanval op een jong wit meisje in een lift. Een bende van witte mannen besloot dat de jongen moest worden gelyncht. De zwarte gemeenschap probeerde dat te voorkomen en verzette zich. Maar toen dat uit de hand liep, viel de witte meute Black Wall Street binnen. De witte bendes kregen daarbij hulp van de lokale politie, die talloze witte hulpsheriffs beëdigde. Huizen werden platgebrand en iedereen die in de weg stond, werd gedood. De ochtend erna was er niets meer over van de wijk. Honderden mensen werden gedood en tienduizend mensen raakten dakloos of hulpbehoevend.