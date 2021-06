10.000 euro voor gouden tip overvallen op BN'ers

Justitie looft een beloning uit van 10.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van een aantal verdachten van een reeks gewelddadige overvallen op vermogende Nederlanders.

De politie hield begin december 2020 bij diverse invallen acht mannen aan. Zij worden er van verdacht betrokken te zijn geweest bij onder meer de mislukte overval op voetbalanalist René van der Gijp in Dordrecht en de gewapende woningoverval in Uden op YouTube-ster Nikkie de Jager.

De Jager werd vorig jaar augustus in haar huis beroofd, vastgebonden en geslagen met een vuurwapen. Een paar maanden daarvoor hadden drie gemaskerde mannen met slaghamers op de auto van Van der Gijp geslagen toen hij thuiskwam van een tv-uitzending. Ze vluchtten uiteindelijk zonder buit. Van der Gijp dankte dit aan zijn auto met gepantserde ramen.

In het programma Opsporing Verzocht meldde de politie nog op zoek te zijn naar één verdachte die betrokken was bij overvallen in Dordrecht, Ridderkerk en Uden. "Bij die zaken is er veel geweld gebruikt", zegt een woordvoerder tegen Rijnmond.

Van de acht verdachten die zijn aangehouden, zitten er nog zeven vast.

Bewakingsbeelden van de overvallers: