Judoka Polling laat WK schieten na selectieperikelen Spelen

Kim Polling doet niet mee aan de wereldkampioenschappen judo, die van 6 tot en met 13 juni in Boedapest plaatsvinden. Polling, die zou uitkomen in de klasse tot 70 kilogram, mist door alle selectieperikelen rond de Olympische Spelen de afgelopen tijd de juiste focus voor het evenement.

Polling kreeg eind april te horen dat ze niet naar de Olympische Spelen in Tokio zou gaan. De selectiecommissie van Judo Bond Nederland gaf in de klasse tot 70 kilogram de voorkeur aan Sanne van Dijke. Beide judoka's behoren in hun klasse tot de wereldtop, maar een land mag voor het olympisch toernooi maar één judoka per klasse inschrijven.

Bezwaar

Polling maakte bezwaar tegen besluitvorming. De judoka is van mening dat er in de selectieprocedure diverse fouten zijn gemaakt. De bezwaarcommissie van de judobond stelde haar afgelopen week in het ongelijk. Of Polling het daarbij laat, is nog onduidelijk.