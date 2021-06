Noord-Macedoniër Elmas stuurt waarschuwing naar Oranje, Kroatië is de weg kwijt

Wie denkt dat het Nederlands elftal in de derde groepswedstrijd van het EK zomaar even over Noord-Macedonië heenloopt, kan weleens bedrogen uitkomen. Twee maanden geleden gaf de ploeg van routinier Goran Pandev al een stevige waarschuwing af met een stuntzege op Duitsland (2-1).

Dinsdag waren de Macedoniërs enkele seconden verwijderd van een knappe oefenzege op Slovenië. In de zevende minuut van de toegevoegde tijd maakten de bezoekers echter alsnog 1-1.

Noord-Macedonië was tien minuten na rust op 1-0 gekomen via Napoli-speler Eljif Elmas, die voor de derde keer op rij scoorde in de nationale ploeg. Ook in de EK-kwalificatiecampagne was Elmas al twee keer trefzeker geweest tegen de Slovenen.

Die voorsprong kwam niet echt in gevaar tot Slovenië in blessuretijd alsnog toesloeg via invaller Domen Crnigoj. Voor Crnigoj was het sowieso een prachtige week. Twee dagen geleden voer hij nog in een gondel door de kanalen van Venetië om de promotie van zijn club Venezia naar de Serie A te vieren.