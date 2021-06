Tulsa herdenkt na 100 jaar massamoord op zwarte Amerikanen

"Ik zal nooit het geweld van de witte menigte vergeten toen we ons huis verlieten. Ik zie nog steeds voor me hoe zwarte mannen werden neergeschoten, hoe zwarte lichamen op straat lagen. Ik ruik nog steeds de rook. Ik zie nog steeds het vuur. Ik zie ook hoe de panden van zwarte ondernemers in brand staan. Ik hoor het gegil. Ik maak de massamoord nog elke dag mee."

Dat vertelt de 107-jarige Viola Fletcher, die de massamoord op zwarte Amerikanen in Tulsa overleefde. Op 31 mei 1921 begon die golf van geweld, en die duurde de hele nacht tot 1 juni, vandaag 100 jaar geleden dus. Waarschijnlijk kwamen in die uren, die onder de naam Tulsa Race Massacre de geschiedenis in zijn gegaan, zo'n 300 mannen, vrouwen en kinderen om. Bijna 10.000 mensen bleven dakloos of hulpbehoevend achter.

De Amerikaanse president Biden brengt vandaag een bezoek aan de stad om stil te staan bij het bloedbad. Hij herdenkt - als eerste Amerikaanse president - de doden die vielen en spreekt met nabestaanden. "Biden erkent hiermee het grote leed dat de zwarte bewoners van Tulsa is aangedaan", zegt VS-correspondent Ryan Hermelijn. "Hij zegt: dit is niet alleen iets van vroeger. Hij verbindt het bloedbad van een eeuw geleden met het Amerika van nu en zegt dat het institutionele racisme nog steeds aanwezig is en uit de Amerikaanse samenleving moet worden gebannen."

Wat is er gebeurd?

De massamoord vond plaats in een van de rijkste zwarte buurten in Amerika: Greenwood, ook wel Black Wall Street genoemd. Die zwarte buurt floreerde in de jaren 20 van de vorige eeuw en stond vol met hotels, dure kappers, theaters, en restaurants.

"Greenwood was een plek waar zwarte Amerikanen een nieuw begin maakten na de burgeroorlog (...). De buurt was de thuisbasis van een groeiend aantal prominente zwarte ondernemers en zwarte arbeidersgezinnen die zich inzetten voor sociale en economische kansen", is te lezen in een verklaring van het Witte Huis.

De directe aanleiding voor het geweld was een zwarte jongeman die werd beschuldigd van een aanval op een jong wit meisje in een lift. Een bende van witte mannen besloot dat de jongen moest worden gelyncht. De zwarte gemeenschap probeerde dat te voorkomen en verzette zich. Maar toen dat uit de hand liep, viel de witte meute Black Wall Street binnen. De witte bendes kregen daarbij hulp van de lokale politie, die talloze witte hulpsheriffs beëdigde.

Huizen werden platgebrand en iedereen die in de weg stond, werd gedood. De ochtend erna was er niets meer over van de wijk.