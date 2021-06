Volleybalsters verliezen in Nations League van VS

De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League de wedstrijd tegen de Verenigde Staten verloren. De winnaar van de twee eerdere edities zegevierde met 25-22, 25-15, 25-18.

De jonge ploeg van bondscoach Avital Selinger oogst in Rimini lof met het vertoonde spel en ook tegen de VS startte Oranje uitstekend. Geholpen door een aantal foutservices van de opponent bleef het tot 20-20 bij. De ervaren Amerikaansen sloegen vervolgens wel toe.

In de tweede en derde set sloeg de VS al sneller een gaatje. Nederland knokte voor elk punt en liet een aantal fraaie staaltjes volleybal zien, maar kon te weinig druk met de service zetten.

Na vijf duels staat Nederland derde in de rangschikking. Woensdag is Servië de tegenstander. In totaal komen de Oranje-volleybalsters nog tien keer in actie in Rimini.