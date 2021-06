Aanhanger Wit-Russische oppositie verwondt zichzelf in rechtbank

Een aanhanger van de Wit-Russische oppositie, Stepan Latypov, heeft zichzelf in een rechtbank in Minsk verwond. Mogelijk wilde hij zelfmoord plegen. Kort daarvoor zei hij dat dat de politie had gedreigd zijn familie en buren te vervolgen als hij geen schuld zou bekennen.

Ook zei hij dat hij de afgelopen maanden in een hel had geleefd. Daarna stak of sneed hij zichzelf volgens persbureau AP in zijn keel met een pen. Op een foto is te zien dat hij, waarschijnlijk gewond, op het verdachtenbankje ligt.

Een video toont dat hij door bewakers naar een ambulance wordt gebracht. Rond zijn keel zit verband en op zijn witte T-shirt zijn bloedvlekken te zien.

De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die in ballingschap in Litouwen verblijft, verspreidde via Twitter beelden.