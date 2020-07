Verstappen: 'We hebben de problemen nog lang niet uitgevogeld'

Wint Max Verstappen komend weekend in Engeland zijn eerste grand prix van dit seizoen? Die kans is klein. De auto is in de bochten lastig bestuurbaar en bovendien te traag om Mercedes te bedreigen. "We zijn iets te langzaam, maar we werken er hard aan. We leren elke dag."

Het is het inmiddels bekende liedje: Verstappen kan de pijlsnelle bolides van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas amper en alleen met kunst en vliegwerk bijbenen. Niettemin verheugt hij zich op twee grand prixs in Silverstone.

"Een geweldig circuit. Uitdagend, met krankzinnig snelle bochten: vol gas in de zevende versnelling. Heel jammer dat er geen publiek is. Er is weinig sfeer, ook buiten het circuit." Over zijn kansen is Verstappen nuchter: "Het zou me niet slecht uitkomen als een regenbui de zaak een beetje opschudt. Het wordt moeilijk."

De 22-jarige Nederlander put hoop uit de vorige editie van de race. "Vorig jaar dachten we dat we hier een kopje kleiner gemaakt zouden worden, maar dat viel reuze mee. Het is wel duidelijk dat Mercedes weer favoriet is. Ik denk dat ze nog niet eens echt hebben laten zien hoe rap ze echt zijn."