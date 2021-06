Jong Oranje geniet van 'Duitse zege' op Fransen: 'Internet stond er vol mee'

De Feyenoord-doelman koos niet voor zekerheid. Stengs kreeg de bal in de voeten, draaide om zijn as en leverde een perfecte dieptepass af op Justin Kluivert. En die vond Myron Boadu.

Bondscoach Erwin van de Looi kon zijn ogen niet geloven. "Eigenlijk was ik bezig met het voorbereiden van de tijd tussen de reguliere tijd en de verlengingen. Ik wilde wat wisselen, want ik vond niet iedereen meer fris. Dat was ook heel logisch, want we moesten in de slotfase wel erg ver terug en achter de bal aanrennen. En toen kwam die kans. Ik dacht nog: 'hij zal toch niet overgaan?'."

'Een beter gevoel is er niet, denk ik", verzucht Stengs. "Maar het is niet dat we de finale hebben gewonnen. Ook de halve finale niet, trouwens."