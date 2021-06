Ajax legt doelman Gorter vast

Ajax heeft doelman Jay Gorter overgenomen van Go Ahead Eagles. De 20-jarige sluitpost heeft in Amsterdam een contract getekend voor vier seizoenen.

Ajax betaalt 1 miljoen euro voor de doelman, die in het voorbije seizoen in 37 competitiewedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie 25 keer de nul hield. Eerder trok Ajax ook al doelman Remko Pasveer aan. Die speelde afgelopen seizoen voor Vitesse.

De Amsterdammers houden rekening met een vertrek van doelman André Onana, die momenteel een schorsing van twaalf maanden uitzit wegens het overtreden van de dopingregels. De beroepszaak van de Kameroener bij het internationaal sporttribunaal CAS dient woensdag.

Gorter had nog een contract tot de zomer van 2024 bij Go Ahead Eagles. In de jeugd speelde Gorter voor Ajax en AZ voor hij in 2018 bij Go Ahead Eagles belandde.