Voor ruim 65.000 politiemensen akkoord bereikt voor cao

De vier grote politiebonden en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn het eens over een nieuwe cao. De 65.000 politiemedewerkers krijgen onder meer een structurele loonsverhoging van 1,3 procent vanaf 1 juli en een eenmalige uitkering van 750 euro.

Aanvullend op de cao zijn afspraken gemaakt over maatregelen om politiemensen en hun gezin te beschermen tegen geweld buiten de werkplek, bijvoorbeeld in hun privéomgeving. Verder is afgesproken dat er voldoende verlof zal kunnen worden opgenomen, ondanks de capaciteitsproblemen waarmee de politie kampt.

De vier grote bonden, ACP, NPB, ANPV en Equipe spreken van een 'tussen-cao'. Uit onvrede over een klein deel van het totale pakket afspraken dat eind vorig jaar was bereikt, hebben de bonden maanden actie gevoerd. Begin vorige maand dreigden de bonden nog met acties tijdens de wedstrijd Feyenoord-Ajax, maar ze zagen daarvan af na een gesprek met het kabinet.

Risico vanwege kabinetsformatie

De ACP schrijft dat duidelijk werd dat de formatie van een nieuw kabinet wel eens heel lang kon gaan duren of zelfs mislukken. Dat verhoogde het risico dat die afspraken waarover de bonden wél tevreden waren, op een gegeven moment niet meer houdbaar zouden zijn, stelt de bond.

"Begin mei telden de politiebonden en de werkgever hun knopen en besloten samen om in het belang van de politiemensen alsnog zaken te doen in ieder geval voor het jaar 2021". De bonden leggen het resultaat nu voor aan hun leden; het is de bedoeling dat de cao vóór het einde van de maand wordt ondertekend.

Beschermen tegen 'doxing'

De maatregelen die kunnen worden genomen om politiemensen en hun gezin te beschermen, moeten nog nader worden uitgewerkt. In de Tweede Kamer is een paar dagen geleden een motie aangenomen die minister Grapperhaus verplicht om voor het zomerreces te komen met een wetsvoorstel om doxing strafbaar te stellen.

Doxing is het in de openbaarheid proberen privégegevens te achterhalen. Politieagenten krijgen daar steeds vaker mee te maken. De vraag op sociale media "wie kent deze politieman of -vrouw" wordt door politiemensen als intimiderend ervaren. Doel van de nieuw te maken wet is dat alleen al het stellen van die vraag in verband met mensen in een openbare functie strafbaar wordt.