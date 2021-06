Roeblev laat zich op Roland Garros verrassen door Struff, Nadal zonder setverlies door

Andrej Roeblev is in de eerste ronde van Roland Garros verrassend gestrand. De Rus, die dit jaar 29 van de 37 duels gewonnen had, verloor in vijf sets van Jan-Lennard Struff: 3-6, 6-7 (6), 6-4, 6-3, 4-6.

Het duel tussen de nummers 7 en 42 van de wereld leverde een heerlijk gevecht op. Beiden willen met harde klappen zo snel mogelijk het punt maken en dat zorgde voor veel prachtige winners. Roeblev verloor de tweede set ondanks een 5-2 voorsprong, maar bleef vechten en won overtuigend de derde en vierde set.

Het leek gedaan met het verzet van Struff, maar de Duitser rechtte de rug, brak in de laatste set Roeblev op 1-1 en gaf die break voorsprong niet meer weg.