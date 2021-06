Appeltjes van Oranje uitgereikt aan projecten voor psychische hulp

"U doet geweldig werk, vaak achter de schermen. Maar als genomineerden staan jullie vandaag in het zonnetje", zei Máxima tijdens de bekendmaking. De koningin heeft zelf een zus verloren die worstelde met mentale problemen. Ze benadrukt het belang van het krijgen van hulp. "Veel mensen blijven er lang mee rondlopen. Ze zijn bang het perfecte plaatje te bederven en blijven glimlachen, terwijl ze vanbinnen huilen." Máxima moest bij het uitspreken van die woorden even slikken:

De Appeltjes van het Oranje Fonds worden jaarlijks uitgereikt aan sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen kunnen meedoen in de samenleving.

Koningin emotioneel tijdens toespraak over psychische hulp - NOS

Praten met ervaringsdeskundigen

De 'Grote Appel' ging naar organisatie Ixta Noa in Arnhem. Daar krijgen mensen met psychische klachten ondersteuning van ervaringsdeskundigen. Zij begeleiden de deelnemers in stappen naar herstel. "Hun ervaringen zijn goud waard", zei de koningin.

"Het begon klein als een lokaal initiatief, maar langzaam is het project gegroeid. Veel vrijwilligers zijn als deelnemer begonnen", zegt de koningin. "De organisatie creëert veilige plekken en ze werken goed samen met de reguliere zorg."

Ook in coronatijd deed Ixta Noa er volgens het fonds alles aan om hun doelgroep te ondersteunen.

"Ontzettend mooi", reageerde een van de medewerkers op de uitreiking. Het enthousiasme was via videoverbinding ook te horen aan het gejuich op de achtergrond.

Meedoen met de maatschappij

Een tweede Appeltje van Oranje ging naar stichting Vriendendiensten in Deventer, waar zogeheten zelfregiecentra mensen met mentale problemen ondersteunen om weer mee te doen aan de samenleving. De centra organiseren activiteiten en brengen mensen in contact met anderen, onder wie ook lotgenoten.

Op Saba helpt de Expertise Center Education Care Saba kinderen met een beperking en hun ouders. Deze kinderen hebben het de laatste jaren extra moeilijk na orkaan Irma, die het eiland in 2017 trof, en de coronacrisis die het eiland afsloot.

"Dit betekent zo veel", zegt een van de leden tijdens het dankwoord via videoverbinding. "Er heerst soms nog een taboe op mentale problemen. Met deze prijs hopen we nog meer te laten zien dat het oké is om hulp te zoeken wanneer je het nodig hebt."

Verjaardagscadeau

Tijdens de uitreiking maakte het Oranje Fonds bekend dat er ter ere van de 50e verjaardag van de koningin een nieuw meerjarig programma komt dat meer steun moet bieden aan projecten voor mensen met mentale problemen. Met het programma Herstel Dichtbij krijgen tachtig initiatieven drie jaar lang ondersteuning, zodat iedereen die daar behoefte aan heeft dicht bij huis hulp kan krijgen. Herstel dichtbij wordt uitgevoerd in samenwerking met MIND.

De koningin liet ontroerd weten zich de komende tien jaar op dit onderwerp te willen focussen.