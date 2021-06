Man die moeder doodstak en vriendin ernstig verwondde krijgt tbs

Een 40-jarige man uit Purmerend is veroordeeld tot tbs met voorwaarden voor het doodsteken van zijn moeder en het neersteken van zijn vriendin.

De man stak hen vorig jaar april zonder aanleiding neer in een woning in Purmerend. Zijn moeder overleed aan haar verwondingen. Zijn vriendin werd in haar borst gestoken, maar overleefde de aanval wel.

De rechtbank acht bewezen dat de man zowel zijn moeder als zijn vriendin heeft neergestoken. Deskundigen hebben vastgesteld dat hij een psychische stoornis heeft. Tijdens het drama was hij ernstig psychotisch, waardoor zijn handelen hem niet is aan te rekenen.

De Purmerender moet zich direct laten opnemen bij een forensisch psychiatrische zorginstelling. Ook mag hij geen drugs of alcohol meer gebruiken, schrijft NH Nieuws.