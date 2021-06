Barty strompelend naar tweede ronde, Kvitová naar huis na val bij perspraatje

Ashleigh Barty heeft de eerste horde op Roland Garros moeizaam genomen. De Australische (1) was verre van fit, maar bleef vechten en rekende uiteindelijk met 6-4, 3-6, 6-2 af met Bernarda Pera.

Aanvankelijk leek er niet veel aan de hand voor de kampioene van 2019, die er vorig jaar door de coronapandemie niet bij was. De linkshandige Pera speelde goed, maar Barty won de set.

In de tweede set kreeg Barty steeds meer last van een bovenbeenblessure. Ze bewoog minder goed en was te afwachtend in de rally's. De Australische leek rijp voor de slacht, maar Pera (WTA-70) kon niet doordrukken en zag de Australische puur op karakter de zege grijpen.

Kvitová naar huis na val bij perspraatje

Voor Petra Kvitová zit het toernooi erop. De als achtste geplaatste Tsjechische trok zich terug vanwege een enkelblessure. Kvitová kwam zondag na haar partij met Greet Minnen, waarin ze een matchpoint overleefde, ongelukkig ten val tijdens het praten met de pers.