Systeemfout en falende backup waarschijnlijk oorzaak treinstoring, ProRail zoekt verder

ProRail is nog op zoek naar afwijkingen in het systeem waarmee de verkeersleiding met machinisten communiceert. Een systeemfout in dat communicatienetwerk was gistermiddag de oorzaak van de landelijke treinstoring.

Het zogenoemde GSM-R-netwerk heeft een backup, "maar door dezelfde systeemfout raakte de backup overbelast", zegt een woordvoerder van ProRail. Voor de veiligheid sloot het systeem zichzelf af. Daardoor kon niet meer volgens de protocollen met machinisten worden gecommuniceerd. Treinen mochten wel doorrijden naar het dichtstbijzijnde perron om reizigers te laten uitstappen.

"Normaal gesproken is het een heel betrouwbaar systeem. Ook de backup. Het is zeer zeldzaam dat er zo'n grote storing optreedt", aldus de woordvoerder.

Alle gebeurtenissen in de systeemprocessen worden nu bekeken, om te achterhalen waarom het communicatienetwerk in dit geval toch uitviel. "We hebben nu een beeld van wat er mis is gegaan, maar naar de cruciale tien procent zijn we nog op zoek."

Gisteren werden na een paar uur de onderdelen van het systeem handmatig weer opgestart en aan elkaar verbonden. Vanaf het eind van de middag konden de eerste treinen stapsgewijs weer gaan rijden.