De Boer wil systemen inslijpen, maar het v-woord blijft onvermijdelijk bij Oranje

Ze willen het er niet over hebben. Maar het v-woord blijft boven het trainingskamp van het Nederlands elftal in Portugal hangen. "Helaas heb ik de prik nog niet gehad", vertelde Marten de Roon met nadruk op het woord 'helaas'. Bondscoach Frank de Boer begrijpt dat de vraag of spelers wel of niet gevaccineerd moeten worden de laatste dagen uitgroeide tot een nationale discussie. Van de zeventien miljoen bondscoaches bleken er zeker zestien miljoen ook viroloog. "Iedereen mag een mening hebben. Maar wij sluiten ons daarvoor af. Wij concentreren ons op Schotland en Georgië en daarna het EK." Dat klinkt mooi, maar de realiteit is weerbarstig. Zo hakte bondscoach Frank de Boer vandaag de knoop door over Jasper Cillessen, die nog altijd thuis zit met een coronabesmetting.

De ontmoeting tussen Oranje en Schotland is woensdagavond vanaf 20.15 uur rechtstreeks te volgen bij NOS Studio Sport op NPO 3 en NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Ook op NOS.nl en de NOS-app is het duel in Portugal te zien.

Bij Schotland, de opponent in het oefenduel van woensdag in Portugal, is het virus binnengedrongen in de selectie: middenvelder John Fleck van Sheffield United is niet meegereisd naar de Algarve. De Boer fronst de wenkbrauwen. "Dat is wel even schrikken, ja. Laten we hopen dat er verder geen besmettingen hebben plaatsgevonden in de selectie."

Experimenteren met 3-5-2 Tegen de Schotten wil De Boer experimenteren met een 5-3-2-systeem, de formatie waarmee De Boer zijn eerste succesje boekte met een remise (1-1) tegen Italië. Of, als het aan de Boer ligt, 3-5-2. "Tegen Italië hebben we het heel goed uitgevoerd", legt De Boer uit. "Schotland speelt ook zo en wij willen het verder inslijpen. Kijk, 4-3-3 kunnen we dromen natuurlijk. En dit willen we verder oefenen. Stefan de Vrij kent het systeem heel goed. En naast me zit iemand, die het systeem kan dromen." Daarmee doelt De Boer op Marten de Roon, die bij Atalanta Bergamo, al vier jaar de successen aaneenrijgt. Woensdag begint hij aan zijn 22ste interland, verklapte de bondscoach: "Nou vooruit, geef ik er eentje weg."

"Ik speel het systeem met vijf verdedigers nu vier jaar achter elkaar elke week en met succes", beaamt De Roon. "Toch is het wel iets anders dan bij Oranje. Het kan heel 'solid' zijn. Je hebt een verdediger over, die gaten kan dichten. Je kunt een tegenstander wat meer lokken. En andere spelers kunnen wat meer in hun kracht spelen." Volgens De Roon is het vooral belangrijk om tijdens de wedstrijd te kunnen schakelen van systeem. "Je moet altijd een plan-B hebben. In het verleden waren we in de eerste helft vaak op zoek en moesten we in de tweede erachteraan hollen. Liever wil je dat in een wedstrijd in een paar minuten omzetten."

De Roon over rol bij Oranje: 'Val niet zo op, maar word ontzettend gewaardeerd' - NOS

De Roon, welbespraakt als altijd, klinkt als een trainer. Of op zijn minst als een verlengstuk van de trainer. Zo had aanvoerder Georginio Wijnaldum deze week mooie woorden over de rol die De Roon speelt op het veld en in de kleedkamer. "Ik ben inmiddels 30 en heb wel wat ervaring", stelt De Roon nuchter. "Ik voer niet het hoogste woord. Ik ben meer iemand die observeert, een praatje maakt en anderen probeert te helpen. En tactisch kan ik mijn steentje bijdragen. Dat valt misschien niet zo op, maar ik weet dat het wordt gewaardeerd." Ook op sociale media laat De Roon zich gelden, doorgaans met een flinke dosis zelfspot. Zo zag hij tijdens de training een fraai staaltje van de anderhalvemetersamenleving.

En dan is er nog die opvallende statistiek. Sinds de Nations League-finale tegen Portugal (1-0 nederlaag) in juli 2019 was Oranje 40 keer trefzeker in 19 interlands. Maar slechts bij een van die treffers stond De Roon ook daadwerkelijk in het veld. Alle overige doelpunten werden gemaakt, met De Roon op de bank of nadat de middenvelder gewisseld was. "Statistieken liegen niet, hè?", stelt De Roon met zijn vertrouwde zelfspot. "Het wordt ook niet van mij verwacht dat ik doelpunten maak of daar direct bij betrokken ben. Maar het is wel iets voor mezelf om over na te denken. Misschien moet ik maar aan de bondscoach vragen of hij mij een keer 90 minuten wil laten staan?"

Oranje scoort vaker als De Roon niet speelt: 'Statistieken liegen niet hè' - NOS