Na twee tweede plaatsen heeft Colbrelli zijn ritzege in Dauphiné te pakken

Hoewel de laatste kilometers nog venijnig omhoog liepen, roken de sprinters na twee heuvelachtige etappes hun kans in de rit van 172 kilometer van Langeac naar Saint-Haon-Le-Vieux.

Fabio Jakobsen was bij Deceuninck-QuickStep de snelle man in koers. De Nederlandse sprinter liet zich in de hellende slotkilometers echter afzakken in het peloton nadat de vroege vluchters Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation) en Loïc Vliegen (Wanty) waren teruggepakt.

Pöstlberger behoudt leiderstrui

Aranburu ging op driehonderd meter van de streep als eerste aan. Colbrelli wist dat hij de Spanjaard, die ook gespecialiseerd is in sprints heuvelop, niet kon laten rijden. Hij kroop in zijn wiel mee, versnelde op het juiste moment en kon eindelijk juichen. In de eerste twee etappes viste Colbrelli net achter het net in de sprint, omdat een vluchter het aanstormende peloton voor wist te blijven.

Lukas Pöstlberger, die maandag de rit won en de leiderstrui veroverde, behield zijn leiding in het algemeen klassement. Colbrelli is hem dankzij de bonificatieseconden tot twee seconden genaderd.

Woensdag staat er een tijdrit van ruim 16 kilometer op het programma. De Dauphiné, voor veel renners een belangrijke voorbereidingskoers voor de Tour de France, duurt nog tot en met zondag.