Trump: geen uitstel verkiezingen, wel zorgen over fraude bij stemmen per post

President Trump zegt dat hij de presidentsverkiezingen van november niet wil uitstellen. Gisteren vroeg hij zich in een Twitter-bericht nog af of uitstel niet beter is, vanwege de kans op fraude doordat veel kiezers door het coronavirus per post moeten stemmen.

"Ik wil verkiezingen en een uitslag. Nog veel meer dan jullie dat willen", zei Trump tegen journalisten op een persconferentie. "Maar ik wil ook niet na drie maanden ontdekken dat stemformulieren zijn kwijtgeraakt, waardoor de verkiezingen niets meer voorstellen."

Trump verwees op de persconferentie naar berichten over stemformulieren die te laat werden bezorgd. Volgens hem kan het weken, maanden of zelfs jaren duren om zulke problemen bij de presidentsverkiezingen uit te zoeken. "Of ik een andere datum wil? Nee, maar ik wil geen oneerlijke verkiezingen."

In de tweet van gisteren schreef Trump dat de verkiezingen de onnauwkeurigste en frauduleuste ooit worden: