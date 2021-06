In Nederweert woedt een grote brand in een stallencomplex waar varkens worden gehouden.

De brand brak rond 14.00 uur uit. Volgens regionale omroep 1Limburg zijn zo'n 4600 varkens omgekomen. In de andere stal staan ongeveer 3000 varkens.

De brandweer is met meerdere voertuigen en teams uitgerukt. Bij de brand komt veel rook vrij. De pluim is in de wijde omgeving te zien.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.