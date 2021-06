Geen 12.000 maar 16.000 toeschouwers in Arena tijdens EK

Per EK-wedstrijd in Amsterdam zijn 16.000 in plaats van 12.000 fans welkom. Dat heeft de organisatie zojuist bekend gemaakt. Oranje speelt alle drie de groepswedstrijden in Amsterdam: tegen Oekraïne (13 juni), Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni).

In april werd al duidelijk dat tenminste een kwart van de Johan Cruijff Arena gevuld mocht worden. Op basis van de resultaten van de verschillende Fieldlab-onderzoeken, de epidemiologische situatie in juni en de afname van de druk op de zorg, is de bezettingsgraad nu opgeschaald naar een derde.

Alle bezoekers die bij de EK-wedstrijden in Amsterdam aanwezig willen zijn, moeten voldoen aan de veiligheidsprotocollen van het onderzoek van Fieldlab en krijgen pas toegang op vertoon van een negatieve coronatest.