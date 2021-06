Effect vaccinaties steeds duidelijker: minder besmettingen en opnames

Wel lieten minder mensen zich testen: een afname van 11 procent. Maar minder mensen die op kwamen dagen in de teststraten hadden ook daadwerkelijk corona, waardoor het percentage positieve tests dus lager was: 9 procent tegen 10,4 procent een week eerder.

Afgelopen week daalde wederom het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames, meldt het RIVM. Over de afgelopen week meldt het RIVM ruim 20.000 positieve tests, een afname van 18 procent. Het instituut zegt duidelijk het effect van de vaccinatiecampagne te zien.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding werden afgelopen week 555 coronapatiënten op de verpleegafdeling van het ziekenhuis opgenomen. Op de IC werden 103 patiënten opgenomen. In beide gevallen gaat het om een afname van een derde.

Vandaag was het aantal nieuwe gemelde IC-opnames uitzonderlijk laag, namelijk 6. Dat is het laagste aantal sinds de start van de tweede golf in het najaar van 2020.

Er liggen nu 1240 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1327), van wie 447 op de IC (gisteren: 477).

Reproductiegetal onder de 1

Het reproductiegetal, dat de verspreiding van het virus aanduidt, lag half mei nog steeds ruim onder de 1: rond de 0,8. Dat betekent dat 100 besmette personen samen zo'n 80 anderen besmetten, en het aantal besmette mensen daardoor afneemt.

Ook zijn er minder mensen besmettelijk voor anderen, denkt het RIVM: zo'n 75.000. Voor het eerst sinds december denkt het RIVM dat er minder dan 100.000 mensen zijn die anderen kunnen besmetten.