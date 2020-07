Tienduizenden protesteren in Wit-Rusland tegen president Loekasjenko

Svetlana Tichanovskaja is de vrouw van de populaire blogger Sergej Tichanovski, die sinds mei in de cel zit. Twee andere oppositiekandidaten hebben zich achter haar geschaard, om de kans te vergroten dat ze Loekasjenko kan verslaan. Die is sinds 1994 aan de macht en zijn regime wordt gezien als de laatste dictatuur van Europa.

Volgens de mensenrechtenorganisatie Viasna waren er 63.000 betogers op de been. Waarnemers spreken van het grootste protest in jaren.

Tienduizenden Wit-Russen hebben in de hoofdstad Minsk gedemonstreerd tegen president Loekasjenko. Het protest was een steunbetuiging aan de belangrijkste tegenstander van Loekasjenko bij de verkiezingen van 9 augustus: Svetlana Tichanovskaja.

In een toespraak zei Tichanovskaja dat ze eerlijke verkiezingen wil en geen revolutie. "We zijn vreedzame mensen en we willen vreedzame veranderingen in ons land."

Op 19 juli gingen al 5000 tot 7000 aanhangers van Tichanovskaja de straat op. Ook dat was voor Wit-Rusland een ongekend groot protest tegen de zittende macht.

Arrestatie Russische 'huurlingen'

Woensdag meldde Wit-Rusland de arrestatie van 33 Russen, die als huurling het land zouden zijn binnengekomen. Volgens Minsk horen ze bij een groep van 200 buitenlandse strijders die de verkiezingen willen verstoren. De regering spreekt van voorbereidingen op terreurdaden.

Rusland noemt de arrestatie van de 33 landgenoten onterecht. Het Kremlin heeft Wit-Rusland om opheldering gevraagd.