De Boer laat eerste keeper Cillessen buiten EK-selectie vanwege coronabesmetting

Jasper Cillessen mist het komende Europees kampioenschap. De keeper testte vorige week positief bij een PCR-controle en is daarop in zelfisolatie gegaan. Bondscoach Frank de Boer heeft Cillessen vanochtend laten weten dat hij de goalie niet kan opnemen in de definitieve selectie, die vandaag bij de UEFA moet worden ingeleverd.

Marco Bizot, die met het oog op het Portugese trainingskamp al eerder als vierde keeper aan de spelersgroep was toegevoegd, maakt vanaf heden deel uit van de officiële EK-selectie.

Tim Krul en Maarten Stekelenburg zijn de andere keepers in de EK-selectie van Oranje.