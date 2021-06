Ook in hoger beroep geen schadevergoeding nabestaanden kapers 'De Punt'

Hier een terugblik op de Molukse treinkaping bij De Punt in 1977:

De landsadvocaten brachten daartegenin dat de kapers zwaar bewapend waren en een ultimatum hadden afgegeven. Dat droeg eraan bij dat de mariniers verwachtten in een gevaarlijke situatie te komen. Daarnaast hadden zij voorafgaand aan de bevrijdingsactie van bovenaf geen opdracht gekregen om de kapers te doden, zo concludeerde de rechtbank al in 2018. De mariniers waren geïnstrueerd om de gegijzelden te beschermen.

De kern van de zaak was volgens de eisers dan ook dat de twee daarom niet doodgeschoten hadden hoeven worden. Daarom eisten zij in hoger beroep alsnog een schadevergoeding van de Nederlandse staat.

De twee kwamen door kogels van mariniers om het leven, toen het leger een einde maakte aan de treinkaping bij de Punt in Drenthe in 1977. De Staat handelde niet onrechtmatig bij het doden van de kapers, oordeelt het hof.

De Nederlandse staat hoeft geen schadevergoeding te betalen aan de nabestaanden van twee doodschoten Molukse treinkapers. Het gerechtshof houdt daarmee een uitspraak van de rechtbank uit 2018 in stand.

Terugblik op de Molukse treinkaping bij De Punt in 1977 - NOS

De zaak tegen de Nederlandse Staat liep al sinds december 2015. Het vonnis in juli 2018 volgde na een aantal eerdere tussenvonnissen. Zo oordeelde een rechter in februari 2017 dat het met geweld beëindigen van de treinkaping 'noodzakelijk' was.

De bijna 19 dagen durende kaping van de intercity tussen Assen en Groningen bij spoorwegovergang De Punt werd in drie minuten beëindigd door het leger. Zes van de negen gijzelnemers werden gedood en ook twee van de 54 passagiers kwamen om.

Een uitgeschreven transcriptie van geluidsopnames van mariniers die de trein bestormden, beluister je hier: