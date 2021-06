Debutant Makkelie gunt voorbeeld Kuipers EK-finale: 'Beste scheidsrechter ter wereld'

Het Nederlandse scheidsrechterskorps beleeft deze maand een primeur op het Europees kampioenschap voetbal: voor het eerst in de geschiedenis zijn er op een eindtoernooi twee Nederlandse arbiters actief. De één is een ervaren rot, de ander maakt zijn debuut: Björn Kuipers en Danny Makkelie.

Björn Kuipers en Danny Makkelie praten met de pers in Zeist in aanloop naar het EK - Pro Shots

Voor Kuipers, die samen met zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra in actie komt, wordt het EK zijn vijfde eindtoernooi. De 48-jarige arbiter was de afgelopen vier toernooien de enige Nederlandse scheidsrechter, maar dit jaar krijgt hij gezelschap van zijn tien jaar jongere collega, Makkelie. "Een klein landje en dan twee scheidsrechters leveren op een EK, dat is natuurlijk geweldig", zegt Kuipers. "Dat betekent dat we er goed op staan. Ik ben supertrots op het Nederlandse arbiterskorps. En ik vind dat we dat ook een klein beetje uit mogen stralen. Ik denk dat de rest van Europa ook heel positief kijkt naar de arbitrage in Nederland." Makkelie maakt zijn EK-debuut als scheidsrechter, samen met zijn assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries. De 38-jarige scheidsrechter was in 2018 wel al als videoscheidsrechter actief op het WK. In 2020 floot hij de finale van de Europa League en dit seizoen werd hij aangewezen voor de halve finale van de Champions League, tussen Real Madrid en Chelsea.

Is hij nu klaar voor de volgende stap op het EK? Makkelie: "Dat gevoel is er wel. We hebben het afgelopen seizoen veel grote wedstrijden mogen doen, zowel in Nederland als in Europa. Het team is goed op elkaar ingespeeld, we hebben er enorm veel zin in. We moeten het alleen nog laten zien, maar daar heb ik alle vertrouwen in." Daarbij heeft Makkelie op het WK in 2018 veel geleerd van Kuipers, die hij ziet als zijn voorbeeld.

2018: Danny Makkelie en Bjorn Kuipers met hun medaille van het WK voetbal in Rusland - ANP

De UEFA heeft achttien scheidsrechters uit Europa geselecteerd voor het EK. In het kader van een uitwisseling met de Zuid-Amerikaanse federatie Conmebol komt daar één Argentijnse arbiter bij, Fernando Rapallini. De arbiters worden in Istanbul voorbereid op de wedstrijden. Kevin Blom en Pol van Boekel komen tijdens het EK in actie als videoscheidsrechter.

"Björn is voor mij niet alleen de nummer één in Nederland, hij is ook de beste scheidsrechter in de wereld. Eigenlijk heeft hij de pech gehad dat het nooit tot een finale is gekomen. Björn is voor mij als scheidsrechter en mens echt wel een voorbeeld. Vooral zijn leiderschap, en ook de slimheid die hij heeft, dat tactische gevoel. Daar is hij heer en meester in." 'Björn verdient EK-finale' Kuipers was in 2014 dicht bij het fluiten van de WK-finale, maar omdat het Nederlands elftal daar de halve finales haalde, kon hij die droom uit zijn hoofd zetten. Dit jaar hoopt Makkelie op een herkansing voor zijn collega. "Ja. Als het Nederlands elftal de finale niet zou halen, zou het mooi zijn als er toch een Nederlandse scheidsrechter de finale haalt. Dan vind ik dat Björn het verdient om zijn carriere af te sluiten met een finale."

Of Kuipers na het EK een punt achter zijn internationale loopbaan zet, is overigens nog niet zeker. "Ik zei in 2018 dat het mijn laatste eindtoernooi zou worden. We zitten nu in 2021 en ik ben erbij, dus ik zeg nooit meer nooit...", aldus Kuipers. "Weet je, ik ben 48 jaar. Volgens mij is er nog niet eerder een scheidsrechter op een eindtoernooi geweest van 48. Ik voel me superfit. Na het EK ga ik op vakantie en dan ga ik bepalen welke koers ik ga varen."

Geen coronavaccin voor Makkelie Scheidsrechter Danny Makkelie is, in tegenstelling tot de meeste spelers van het Nederlands elftal, niet gevaccineerd tegen het coronavirus. "Dat vind ik wel een gemiste kans", zegt hij. Vanwege zijn leeftijd maakt Makkelie, in tegenstelling tot Kuipers, geen kans om via de reguliere weg een vaccin te krijgen. Om praktische redenen (de scheidsrechters verblijven tijdens het EK in Istanbul) is het ook niet mogelijk om via de UEFA een prik te krijgen. "Het was mooi geweest als het vanuit de KNVB zou zijn geregeld."

In 2016 maakten we onderstaande documentaire over Björn Kuipers en zijn scheidsrechtersteam.