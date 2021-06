NS hoeft miljoenenboete voor machtsmisbruik bij aanbesteding Limburg niet te betalen

De NS heeft zich in 2014 definitief niet schuldig gemaakt aan machtsmisbruik bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Daarom hoeft het bedrijf de opgelegde boete van 41 miljoen euro niet te betalen, heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald.

Het CBb is de hoogste rechter op het gebied van het economisch bestuursrecht. Eerder had de rechtbank in Rotterdam al bepaald dat de NS zich niet schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik. De Autoriteit Consument & Markt (ACM), die de boete in 2017 had opgelegd, was tegen die uitspraak in beroep gegaan.

De NS won de aanbesteding voor het openbaar vervoer in Limburg met zijn dochter Abellio. Het bedrijf maakte gebruik van vertrouwelijke informatie over concurrent Veolia die het kreeg van een ex-directeur van dat bedrijf. Ook benadeelde NS volgens de ACM concurrenten door bruikbare informatie laat door te geven, terwijl Abellio daar wel over kon beschikken.

Toegangsbelemmeringen weggenomen

Volgens het CBb staat in de wet dat een nieuwe concessiehouder het personeel en het materieel van de NS over moet nemen en dat NS moet meewerken aan een soepele overgang. "Hierdoor worden belangrijke toegangsbelemmeringen voor andere spoorwegbedrijven voor het overnemen van het Nederlandse hoofdrailnet weggenomen. De NS was daarom in 2014 allerminst zeker dat zij in 2025 weer een nieuwe concessie voor tien jaar krijgt", zegt het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

De zaak kostte toenmalig NS-topman Timo Huges zijn baan. Hij werd vervolgens aangeklaagd wegens fraude, maar daarvan vrijgesproken.

De Autoriteit Consument & Markt kan niet meer in beroep tegen de uitspraak van het CBb.