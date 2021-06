Prominente maffioso die aanslag pleegde op rechter Falcone na 25 jaar vrij

In Italië is voormalig maffiakopstuk Giovanni Brusca na 25 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Hij zat vast vanwege de moord op rechter Giovanni Falcone in 1992. De rechter was destijds een van de belangrijkste figuren in de strijd tegen de Italiaanse maffia.

Bij de moordaanslag op Sicilië, waarbij een bom onder Falcones auto tot ontploffing werd gebracht, kwamen ook de vrouw van de rechter en drie agenten om het leven.

Brusca stond bekend als 'het varken' en 'de mensenslachter'. Later werd hij een pentito; iemand die informatie verstrekt aan justitie. Hij bekende betrokkenheid bij 100 moorden.

De politie kreeg van Brusca ook informatie over dodelijke aanslagen van de maffia in de jaren tachtig en negentig, waarbij de leden van de Cosa Nostra een rol speelden. Ook was Brusca getuige in een zaak over vermeende onderhandelingen tussen Italiaanse autoriteiten en bendeleden over het stoppen van de aanslagen.

Boosheid over vrijlating

In Italië is door veel politici en anderen verontwaardigd gereageerd op de vrijlating van Brusca. Zo zegt Matteo Salvini van de Lega dat "dit niet het recht is dat Italië verdient". De zus van rechter Falcone zegt tegen Italiaanse media persoonlijk bedroefd te zijn, maar dat dit de wet is die ook haar broer zou hebben gerespecteerd.